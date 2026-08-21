Історичний візит Ніксона до КНР у 1972 році позначив перехід Китаю на правильний бік історії під час Третьої світової війни (холодної) й тим самим вирішив результат війни. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Апофеоз російсько-китайської "дружби"

Сьогодні Китай набагато могутніший, ніж у 1972 році, знову вирішив виконати роль світового арбітра. Цього разу у Четвертій світовій війні, твердо позначивши своє місце на правильному боці історії – на українському.

Починаючи з 30 червня, Китай послідовно демонструє цю свою рішучість каскадом, м'яко кажучи, недоброзичливих щодо Росії заяв, жестів, дій (детальніше див. мої останні публікації на kasparov.ru та 24 Каналі).

Але апофеозом місячника "російсько-китайської дружби" стало засідання Ради Безпеки ООН 29 липня, на якому виступ китайського представника прозвучав більш проукраїнським, ніж американський. Він наголосив, що переговори про повномасштабне врегулювання конфлікту мають виходити з принципу збереження непорушної територіальної цілісності всіх держав.

Коли закінчиться війна?

Ще 4 липня Ван І, китайський міністр закордонних справ і фактично друга людина у державі, запросив свого українського колегу відвідати КНР з офіційним візитом. 48 днів тому. Тепер, коли Сибіга нарешті отримав від Ради формальний статус, кінцівка партії може бути розіграна стрімко. Власне, сценарій її вже був озвучений у моїй попередній публікації.

На спільній пресконференції за підсумками переговорів обидва міністри, відповідаючи на запитання, підтвердять свою прихильність до врегулювання української кризи за відомою формулою Фу Конга. І вже практично йдучи, Ван І як би миттєво повідомить, що 1 вересня до Пекіна з триденним державним візитом прибуває Президент України Володимир Зеленський.

Після завершення програми візиту Сі та Зеленський проведуть спільну пресконференцію, на якій Сі повідомить, що запрошує президента Зеленського та повноважного представника влади Росії прибути до Пекіна у понеділок, 7 вересня, для проведення тристоронніх переговорів щодо довгострокового врегулювання української кризи на основі формули Фу Конга.

Президент Зеленський із вдячністю прийме це запрошення.