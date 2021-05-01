Це абсолютно російський реванш, – Устінова про намагання Портнова переписати історію Майдану

Нещодавно колишній голова адміністрації Януковича Андрій Портнов намагався довести, що підручники про опис подій Майдану мають переглянути. Головна проблема у цьому – судова система України.

Таку думку в інтерв'ю програми "Перехресний допит" на 24 каналі висловила народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова. Вона додала, що це вже не вперше Портнов "ходить по судах" у різних справах.

Увага Апеляційний суд відмовив Портнову у справі щодо перегляду підручників з історії

Про Революцію Гідності й "перепис історії"

"Ми ж розуміємо, що це абсолютно російський реванш. Пан Портнов вже не вперше йде до суду", – наголосила Устінова.

На фразу журналістки, що 17 лютого саме для того і цю постанову приймали, щоб Портнов нічого не зміг зробити, Устінова відповіла: "Подивіться на ОАСК (Окружний адмінсуд – 24 канал) і які рішення в нас приймають. В нас немає судової системи й це проблема".

Наша система – це та, в якій сидять перевертні в мантіях, які як хочуть, так і трактують закон,

– вважає Устінова.

Вона додала, що завадити Портнову – це була одна з причин постанови, їх насправді досить багато. Зокрема, і допомога в міжнародних судах.

Портнов працював на команду Віктора Януковича. Ймовірно, саме він розробляв "диктаторські закони" від 2014 року, які були спрямованими проти Євромайдану. Після Революції Гідності він втік до Росії, а потім жив у Австрії.

"Це було дуже важливо також для сімей загиблих, які розуміли, що це визнання їхніх близьких, які загинули за те, щоб в їхній країні була демократія та майбутнє", – підсумувала вона.

Портнов звернувся до суду, щоб переписати історію: коротко