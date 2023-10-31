Розвідувальний корабель Росії 18 годин переслідував норвезьке судно, – NRK озвучив деталі

Напередодні стало відомо, що норвезьке науково-дослідне судно Kronprins Haakon у Північному Льодовитому океані зазнало переслідувань. Упродовж 18 годин за ним слідував російський розвідувальний корабель "Янтарь".

Відомо, що відповідний інцидент стався 11 вересня у протоці Фарма між Гренландією та Шпіцбергеном. Звернімо увагу, що корабель "Янтарь" належить до військово-морського флоту Росії. За даними ЗМІ, його використовують для розвідки. Правда, у країні-агресорці це заперечують.

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"Янтарь" переслідував норвезьке судно

Власне, в якийсь момент на радарі норвезького судна зафіксували російський корабель. Причому він був на відстані якихось 370 метрів. Інший звіт свідчить про те, що "Янтарь" наближався навіть на відстань у 200 метрів.

Тоді ж Холлгейр Магне Йогансен, капітан норвезького судна, вирішив зв'язатися з росіянами. Його мета – спитати, навіщо вони настільки близько підпливають та попрохати, щоб вони дотримувалися безпечної відстані. Цікаво, що екіпаж "Янтаря" відповів не відразу. Він заявив, що їм "цікаво подивитися, як норвежці виконують операції".

Цікаво, що щоразу, коли норвезьке судно зупинялося та рушало, це ж повторював російський корабель. Відбувалося це впродовж 18 годин.

Немає жодних пояснень, чому вони повинні були слідувати за нами, зупинятися там, де зупиняємося ми, чи бути так близько до нас у відкритому морі. Я не можу знайти іншого пояснення, окрім того, що це спроба спровокувати нас або берегову охорону,

– сказав капітан Kronprins Haakon.

Лиш майже через добу стежень "Янтарь" нарешті збільшив відстань з норвезьким судном і відплив.

Зауважимо, що впродовж цих 18 годин кільком міністерствам повідомляли про дивну поведінку російського судна. Зокрема, сповіщали оборонне відомство та службу безпеки. Правда, всі вони погоджуються, що "Янтарь" дотримувався правил судноплавства у міжнародних водах.

Водночас речник збройних сил Норвегії, підполковник Вегард Норстад Фінберг зазначив, що неподалік упродовж усього часу перебувала берегова охорона. Він зазначив, що корабель росіян не перешкоджав норвежцям ані фізично, ані електрично. Тож, вони могли надалі здійснювати дослідницьку діяльність.