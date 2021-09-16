У російській школі розпили газ: школярі потрапили в реанімацію
Джерело:"РИА Новости"
У школі російського Дагестану 16 вересня учні розпили сльозогінний газ у коридорі. У лікарню потрапили щонайменше 19 людей, а загалом постраждали – 24.
Небезпечний інцидент у школі Дагестану
Подія трапилася у школі №36 у Махачкалці. Газ "Черемуха" на перерві розпили двоє дев'ятикласників.
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Заняття у школі скасували, а всіх учнів вивели на вулицю. У приміщеннях проводять генеральне прибирання з дезінфекцією.
Підлітків, які розпилили балончик, доставили у поліцейських відділок.
Що відомо про постраждалих
- У мерії розповіли, що 24 людини отруїлися газом, 19 постраждалих госпіталізували, пише ТАСС.
- Серед потерпілих є учні 5-го, 9-го та 10-го класів, а також один вчитель.
- Троє дітей перебувають у реанімації.
У Росії директор вирвав сережку з вуха учня
Раніше восьмикласник у Курській області поскаржився на жорстокість директора. За словами учня, педагог покликав його у свій кабінет і зірвав там сережку з його вуха. Крім того, директор обізвав підлітка геєм. Школяр зізнався, що педагог постійно його принижує.
У комітеті освіти і науки Курської області повідомили, що в цій ситуації зараз розбираються.