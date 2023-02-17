У Британії засудили ексохоронця посольства у Берліні, який шпигував на користь Росії

Російський шпигун, який працював у посольстві Великої Британії в Берліні, отримав вирок. Його засудили до 13 років ув'язнення.

Шпигун Девід Баллантайн Сміт стверджував, що коли почав розкривати секрети посольства, він був у депресії, самотній і багато пив.

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Охоронець-шпигун підірвав безпеку посольства

Девід Сміт фотографував документи зі столів та ящиків, а також знімав записи з камер відеоспостереження. Він надав російським чиновникам імена, фотографії та особисті дані співробітників посольства, а також секретні документи, зокрема листування з тодішнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.

Він також зняв велику прогулянку посольством, яка показала планування будівлі та його офісів.

Чоловік визнав себе винним

58-річний Девід Баллантайн Сміт визнав себе винним за вісьмома звинуваченнями відповідно до Закону про державну таємницю 1911 і 1920 років, але заявив, що він не завдавав жодної шкоди навмисно.

Пан суддя Уолл відкинув це під час винесення вироку в Олд-Бейлі, заявивши, що чоловік зібрав значну кількість матеріалів, щоб завдати шкоди британським інтересам, і надав цю інформацію ворожій силі.

Ваша робота полягала у тому, щоб забезпечити безпеку посольства та безпеки його співробітників. Це було найбільш очевидним порушенням довіри, наданій вам,

– сказав суддя під час вироку.

чоловіка засудили до 13 років і двох місяців ув'язнення. Він може відбути цей термін або в Німеччині або у Великій Британії.