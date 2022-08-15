російський солдат, який чинив звірства на Київщині, зізнався у всіх злочинах

Журналісти встановили імена російських військових, які причетні до вбивства мирних мешканців села Андріївка Київської області. Один з них зізнався, що застрелив цивільного чоловіка.

Коли окупанти втікали з Київщини, то залишили на одному з вкрадених телефонів 25 фотографій. Саме завдяки цим світлинам і вдалося ідентифікувати росіян.

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Учасниками "фотосесії" виявилися службовці російської 64-ї мотострілецької бригади даниїл фролкін, дмітрій данілов, руслан глотов та іван шепеленко. У червні Офіс генпрокурора заочно оголосив фролкіну підозру у порушенні законів та звичаїв ведення війни. За даними відомства, він вбив мирного мешканця Андріївки, викрав автомобіль в іншого жителя та медалі у ветерана Другої світової війни.

Мародерили та вбивали, – фролкін в усьому зізнався

фролкін зізнався у своїх злочинах журналістам. Своє рішення аргументував тим, що робить це заради "пацанів", яких після кількох місяців участі у війні знову хочуть відправити в Україну.

Наших пацанів пощадять, їх виведуть суто через мене. Краще занапастити одне життя, ніж занапастити життя 200 – 300 людей,

– сказав солдат.

Він розповів вже традиційну для російських військових історію про те, як не знав, що їде на війну в Україну. Мовляв, вже після вторгнення на нашу територію фролкін та його "товаріщі" намагалися звільнитися зі служби, але не виходило.

Військовий підтвердив, що російські солдати займалися мародерством на Київщині. Особливо відзначився полковник в'чеслав клобуков – він фурами вивозив речі та техніку з магазинів. Потім ці фури фролкін бачив у білорусі. Водночас сам солдат розповів, що брав з будинків українців "лише дрібниці" – пляшку вина чи пива, мангал та продукти.

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Я зізнаюся у всіх злочинах, які здійснив в Андріївці – у розстрілі цивільного населення, у крадіжках,

– наголосив фролкін.

Він також звинуватив своїх командирів – азатбека омурбекова та клобукова – у тому, що ті свідомо вели військових на смерть.

Як окупант вбив мирного українця

У березні командири "попросили" фролкіна та ще кількох "товаріщів" супроводжувати їх під час обшуку в будинках 3 мешканців Андріївки. Їх пограбували, а після того наказали вбити. Один з чоловіків і став жертвою фролкіна. Сам солдат переконаний, що українець передавав інформацію про російські підрозділи Збройним Силам України.

Я йому говорю: "Йди вперед". Він іде вперед. Я йому говорю: "На коліна". І просто кулю в лоб. Мене потім трясло дуже довго. Я одного занапастив, але я хотів врятувати якомога більше людей,

– сказав окупант.

Врятувати він хотів своїх "товаріщів-окупантів". Беззбройний українець налякав їх тим, що мав вдома прострелені гільзи. Саме з цієї знахідки росіяни вирішили, що чоловік інформував ЗСУ про їхнє пересування.

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