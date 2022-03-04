Російський танк застряг у канаві та був кинутий екіпажем
4 березня 2022 , 17:33Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Останній Блокпост"
Російський ворог погано знає, що українців, що територію нашої держави. Окупант вже 9-й день блукає нашою країною, потрапляючи у природні пастки.
Росія втратила основний бойовий танк
Російський танк Т-72Б3 з усім відомою літерою Z застряг у канаві під час наступу на Україну.
Це цікаво Україна роздобула ще один російський танк до свого війська
Російський екіпаж прийняв рішення покинути основний бойовий танк своєї країни.
Російський танк / Фото з телеграм-каналу "Останній Блокпост"
Російський танк / Фото з телеграм-каналу "Останній Блокпост"
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