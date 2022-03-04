Російський танк застряг у канаві та був кинутий екіпажем

Російський ворог погано знає, що українців, що територію нашої держави. Окупант вже 9-й день блукає нашою країною, потрапляючи у природні пастки.

Росія втратила основний бойовий танк

Російський танк Т-72Б3 з усім відомою літерою Z застряг у канаві під час наступу на Україну.

Це цікаво Україна роздобула ще один російський танк до свого війська

Російський екіпаж прийняв рішення покинути основний бойовий танк своєї країни.



Російський танк / Фото з телеграм-каналу "Останній Блокпост"



Російський танк / Фото з телеграм-каналу "Останній Блокпост"

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