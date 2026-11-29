Підсанкційний нафтовий танкер Kairos, який пов'язують із російським "тіньовим флотом", сів на мілину біля узбережжя Болгарії. Під час шторму судно зірвалося з якоря та неконтрольовано дрейфувало, доки його не викинуло на берег поблизу міста Созополь.

Як повідомляє видання Novinite з посиланням на Міністерство транспорту Болгарії.

Що сталося з російським танкером біля Болгарії?

Танкер Kairos стояв на якорі в Бургаській затоці. Однак удень 28 листопада через сильний вітер і шторм якір не витримав, після чого судно почало дрейфувати.

Близько 20:00 танкер викинуло на мілину неподалік мису Колокіта, на південний схід від Созополя. Судно опинилося приблизно за 100 – 150 метрів від берегової лінії.

Шторм прибив до берега Болгарії танкер російського "тіньового флоту": дивіться відео

На борту перебувають двоє іноземних громадян. За словами заступника губернатора Бургаської області Георгія Маджарова, їхньому життю та безпеці нічого не загрожує. Водночас евакуювати моряків уранці 29 листопада не вдалося через складні погодні умови.

За інформацією судновласника, нафтового вантажу на борту немає. Однак в одному з резервуарів залишається суднове пальне, точний обсяг якого поки невідомий. Фахівці ще не змогли оглянути танкер.

Kairos перебуває в територіальних водах Болгарії з грудня 2025 року. Судно опинилося там після українського удару морськими дронами в Чорному морі, який стався в турецьких водах.

Після атаки пошкоджений танкер помітили поблизу болгарського міста Ахтополь. Імовірно, туди його відбуксирував турецький буксир, який згодом залишив судно. Пізніше болгарська морська влада перемістила Kairos на якірну стоянку біля Бургаса.

У липні 2026 року Greenpeace Болгарія повідомляла про виявлення на супутникових знімках десятків нафтових плям поблизу танкера. Також надходили повідомлення про можливе забруднення води. Однак місцева морська адміністрація після перевірки зафіксувала лише локальну зміну кольору води й не підтвердила витік пального.

Kairos перебуває під санкціями Євросоюзу та Великої Британії. Судно пов'язують із російським "тіньовим флотом" – мережею танкерів із непрозорою структурою власності та сумнівним страхуванням, які Росія використовує для експорту нафти в обхід міжнародних обмежень.

Зазначимо, що подібна ситуація траплялася й у 2025 році. Тоді Kairos теж сів на мілину в територіальних водах Болгарії поблизу міста Ахтопол. На борту судна перебували 10 людей, яких не могли евакуювати через сильний шторм на морі.

Нафтового вантажу на танкері не було, адже він прямував до Новоросійська, щоб завантажитися. До болгарських вод Kairos доправив турецький буксир.