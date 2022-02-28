Російській техніці, яка під'їхала до Києва, не вистачає пального

У росіян під Києвом закінчується пальне. Тому Збройні сили закликали українців кидати у них коктейлями Молотова.

Росіяни намагаються доставити до передмістя Києва пально-мастильні матеріали. Водночас наші військові працюють над їхнім знищенням.

Важливо Прикриваючись живим щитом з людей, окупанти хочуть зайти в Херсон, – МВС

Ви знаєте, що допомогти їм можна пальним із вмістом цукру,

– звернулися ЗСУ до українців.

Зауважимо, у КМДА розповіли, що ніч проти 28 лютого минула у Києві спокійно. Було лише декілька боїв з диверсійно-розвідувальними групами. Загалом містяни готувалися до оборони.

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