Російській техніці, яка під'їхала до Києва, не вистачає пального
28 лютого 2022 , 09:41Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада
У росіян під Києвом закінчується пальне. Тому Збройні сили закликали українців кидати у них коктейлями Молотова.
Росіяни намагаються доставити до передмістя Києва пально-мастильні матеріали. Водночас наші військові працюють над їхнім знищенням.
Важливо Прикриваючись живим щитом з людей, окупанти хочуть зайти в Херсон, – МВС
Ви знаєте, що допомогти їм можна пальним із вмістом цукру,
– звернулися ЗСУ до українців.
Зауважимо, у КМДА розповіли, що ніч проти 28 лютого минула у Києві спокійно. Було лише декілька боїв з диверсійно-розвідувальними групами. Загалом містяни готувалися до оборони.
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