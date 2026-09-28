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24 Канал Новини України Російський терор триває, у Києві вкотре за день тривога: куди летять БпЛА
28 вересня, 20:12
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Російський терор триває, у Києві вкотре за день тривога: куди летять БпЛА

Софія Рожик

Армія країни-терористки 28 вересня продовжила безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

Куди летять російські цілі? 

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

20:53, 28 вересня

Оболонь!

20:49, 28 вересня

Поділ!

20:49, 28 вересня

Реактивний БпЛА над Києвом!

20:42, 28 вересня

Реактивний БпЛА повз Гостомель в напрямку Києва.

20:08, 28 вересня

Буча/Ірпінь!

20:07, 28 вересня

Реактивний БпЛА - у передмісті Кропивницького.

20:06, 28 вересня

Нові реактивні БпЛА з півночі Чернігівщини рухаються на Київщину.

20:02, 28 вересня

Борова!

19:52, 28 вересня

Реактивний БпЛА курсом на Обухів/Васильків з півдня.

19:34, 28 вересня

Реактивний БпЛА повз Гостомель в напрямку Києва.

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