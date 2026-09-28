Російський терор триває, у Києві вкотре за день тривога: куди летять БпЛА

Армія країни-терористки 28 вересня продовжила безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

Куди летять російські цілі?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті