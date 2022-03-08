Під Харковим захопили російський "Тигр" із повним боєкомплектом: відео нового трофею

Українські захисники здобули новий трофей. Цього разу – російський бронеавтомобіль "Тигр".

Машина цілком справна, та ще й із повним боєкомплектом. Ворожу техніку вже українізували, почепивши на неї синьо-жовтий стяг.

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Тепер трофейний бронеавтомобіль працюватиме на благо України. "Тигр" поїде до Харкова, де точно стане в пригоді оборонцям міста.

Захоплений в окупантів "Тигр" (увага, на відео є нецензурна лексика)

Раніше в Міноборони показали, як можна знешкодити російську техніку. Це під силу навіть цивільним. Зокрема, у бронеавтомобілів "Тигр" є кілька вразливих місць: лобове скло, люки, шини, решітки двигуна та решітки на капоті. Саме туди треба влучати "коктейлями Молотова".

Вразливі місця "Тигра" / Фото Міноборони

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