Допомагають Росії обходити санкції: ГУР опублікувало дані капітанів тіньового флоту

На порталі War & Sanctions ГУР МО України з'явилися нова інформація щодо російського тіньового танкерного флоту. Опубліковано дані 57 капітанів та 45 морських суден.

Це допоможе убезпечити морську галузь від співпраці з агресором, повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Що відомо про ідентифікацію капітанів та суден тіньового флоту

Так, в опублікований список, серед іншого, ввійшли судна, які перевозили підсанкційну російську нафту з Арктики та обслуговували проєкти "Сахалін-1", "Сахалін-2", "Сахалін-3", "Приразломне", "Новий Порт".

Загалом на порталі опубліковано дані вже 89 капітанів, частина з яких перебуває під санкціями. Адже саме капітани головні на судні і мають повну владу над ним.

Вони володіють інформацією про власників тіньових танкерів та їхній технічний стан, про вантаж судна та його вартість. Усупереч міжнародним правилам, галузевим стандартам, встановленим санкційним обмеженням саме ці капітани вдаються до оманливих і високоризикованих практик,

– вказують у ГУР.

Зокрема, такі капітани підключають та маніпулюють системою AIS або LRIT, використовують спуфінг, вносять недостовірні відомості в маршрутні журнали, здійснюють STS передачі.

Таким чином дії капітанів допомагають росіянам обходити санкції щодо енергоресурсів та створюють загрозу екологічної катастрофи для майже кожної країни світу, зокрема й для тих, хто вважає Росію своїм партнером.

"Вони можуть відмовитись від вчинення нелегальних дій, але обирають співучасть. Морська галузь загалом і крюїнгові компанії зокрема можуть це зупинити. Капітани, які погодились командувати тіньовим флотом РФ, повинні втратити можливість працювати на суднах в майбутньому, а до крюїнгових компаній, що сприяють їх працевлаштуванню, повинні застосовуватися санкції", – наголошують у ГУР.