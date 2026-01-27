Перші результати замірів якості повітря після удару у Бродах: чи є загроза для людей

Вранці 27 січня росіяни вдарили по Бродах Львівської області, під прицілом країни-агресорки був об'єкт інфраструктури. Після атаки сталося задимлення через горіння нафтопродуктів. Місцева влада провела перші заміри якості повітря.

Про таке повідомив Бродівський міський голова Анатолій Белей.

До теми Рятувальники показали місце влучання дрона у Бродах

Які результати замірів якості повітря?

Як поінформувала влада, станом на 12:00 радіаційний фон у Бродівській громаді залишається в межах норми.

Водночас поблизу місця влучання та на в'їзді в місто зафіксовано рівень оксиду вуглецю, який майже вдвічі перевищує норму – це наслідок горіння.

Водночас людям, які мають хронічні хвороби органів дихання або серцево-судинної системи радять максимально залишатися в приміщеннях.

У разі необхідності виходу на вулицю рекомендується використовувати одноразову захисну маску. Жителям села тимчасово не варто відкривати вікна для провітрювання.

Раніше в Бродівській міській раді пояснили, що причиною задимлення стало горіння нафтопродуктів. Через цю надзвичайну подію в Бродівській громаді ухвалили рішення призупинити очне навчання у всіх закладах загальної середньої освіти 27 та 28 січня 2026 року – школи переходять на дистанційний формат.

Що відомо про атаку на Львівщину?