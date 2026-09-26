Росія атакувала Київщину: що відомо про наслідки

Росія у суботу, 26 вересня, запускала по Україні ударні безпілотники. Ціллю ворога стала Київська область.

Відомо про постраждалу. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Що відомо про удар по Київщині?

Під час російського удару 26 вересня у Бучанському районі жінка отримала гостру реакцію на стрес. Їй надали необхідну допомогу.

Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок і автомобіль. На місці працюють усі необхідні служби. Фахівці фіксують наслідки атаки та проводять роботи з їх ліквідації.

Росія вкотре спрямувала свою зброю проти мирних людей і цивільних об’єктів,

– заявив Ткаченко.

Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

В ніч проти 26 вересня Росія також атакувала Київщину. Загалом за останню добу наслідки обстрілів зафіксували у шести районах регіону: У Фастівському районі пошкоджені 7 приватних домоволодінь, виробничо-складська будівля та 3 транспортні засоби. В Обухівському районі постраждали 2 дітей.

Того ж дня Росія атакувала Полтавщину. Вибуховою хвилею пошкоджені скління вікон та покрівля адмінбудівлі одного з підприємств. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Також вночі у Миргородському районі російський дрон влучив по території приватного промислового підприємства. Там, попередньо, теж немає постраждалих.