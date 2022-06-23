Російський військовий Шишімарін подав апеляцію на довічний вирок

Російський воєнний злочинець Вадим Шишимарін подав апеляцію до суду, оскаржуючи довічне ув'язнення за вбивство мирного українця.

Про те, що військовий Шишимарін подав апеляцію на довічне ув'язнення, повідомив його адвокат Віктор Овсянніков.

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Раніше Вадим Шишимарін визнав свою провину в Солом'янському районному суді Києва та зізнався, що вбив беззбройного жителя Сумської області.

Тепер ж адвокат Шишимаріна повідомив, що військовослужбовець подав апеляцію до суду.

Минулого тижня подали апеляцію. Більше не коментую,

– сказав адвокат Овсянніков.

Ув'язнення Шишимаріна: що відомо

Вадим Шишимарін – 21-річний сержант армії Росії, який був командиром відділення у четвертій танковій Кантемирівській дивізії Московської області. Родом із Сибіру, з Іркутської області.

За словами прокурорки Ірини Венедіктової, Шишимарін буде першим росіянином, якого судитимуть за порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.

Він 28 лютого з автомата розстріляв мешканця Чупахівки 62-річного Олександра Шеліпова. Чоловік саме повертався додому, розмовляючи телефоном. Це й налякало окупанта, тож йому не спало нічого кращого на думку, ніж убити беззбройного цивільного.

Сам суд над Шишимаріним розпочався 13 травня. Тоді ухвалили рішення провести публічне судове засідання 18 травня. Під час засідання окупант свою провину визнав. При цьому, за словами злочинця, прапорщик Кафуров наказав Шишимаріну стріляти, а він нібито відмовився. Однак після погрози ще одного військовослужбовця, який був поруч, Шишимарін вистрілив короткою чергою.

Згодом дружина вбитого чоловіка висловила вимоги. Вона прагнула або обміняти Шишимаріна на захисників Маріуполя, або посадити його до довічного ув'язнення.

У прокуратурі жінку підтримали. Тож сторона обвинувачення також виступила за довічне для російського військового, котрий грубо порушив закони та звичаї війни.

22 травня Шишимарін визнав свою провину у вбивстві жителя Сумської області. Водночас окупант раніше заявляв, що готовий надавати свідчення у справі та попросив вибачення у дружини вбитого.

Російського військового Вадима Шишимаріна 23 травня засудили до довічного ув'язнення.

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