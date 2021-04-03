Міноборони мовчить: російський військовий супутник вибухнув над Тихим океаном

Читать новость на русском

Російський військовий супутник "Космос-2525" вибухнув над Тихим океаном. Інформацію про це оприлюднили у США, тим часом Росія мовчить.

Джерело:

NORAD

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило, що ще 1 квітня супутник увійшов у земну атмосферу.

Зауважте Росія може залишитися без космічного туризму: створення приватного космодрому зупинене

Руйнування "Космосу-2525" відбулося над південною частиною Тихого океану.

У Міністерстві оборони Росії інцидент наразі не прокоментували.

Що відомо про супутник "Космос-2525"

  • Супутник "Космос-2525" запустили ще у 2018 році.
  • На орбіту супутник вивела ракета-носій "Союз-2.1в" з космодрому Плесецьк.
  • Того ж дня його випустили на цільову орбіту.
  • Окрім того, "Космос-2525" прийняли на управління наземними засобами Космічних військ Повітряно-космічних сил Росії.
  • У відкритих даних мовиться, що "Космос-2525" – це експериментальний малий космічний апарат.
  • Його призначенням було дистанційне зондування Землі.
Зауважте! У Міністерстві оборони Росії не оприлюднювали жодних даних про призначення супутнику "Космосу-2525", який на початку квітня згорів в атмосфері.