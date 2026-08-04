Про це написав окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

Що відомо про стрілянину поблизу Севастополя?

За повідомленням очільника окупаційної адміністрації, спочатку військовий застрелив одного військовослужбовця та поранив ще одного. Після цього він почав стріляти по мирних жителях, убивши трьох людей – двох чоловіків віком 71 та 59 років і 64-річну жінку. Ще троє цивільних отримали поранення.

Після нападу військовослужбовця затримали. На місці працюють оперативні служби, слідчі та криміналісти, які встановлюють усі обставини та мотиви інциденту.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях дедалі частіше фіксують злочини за участю російських військових. Крім того, за оцінкою The Telegraph, через українські удари Крим поступово перетворюється на тягар для Росії. На півострові закриваються підприємства, діє режим надзвичайної ситуації через перебої зі світлом, нестачу води та пального, а курортний сезон фактично зірваний.

Військовослужбовець ЗСУ та кримчанин Василь Самойлов заявив, що українські удари по Криму та логістиці окупантів суттєво погіршили ситуацію на півострові, зруйнувавши образ "спокійного життя", який роками створювала російська пропаганда. Через наслідки атак на півострів навіть проросійськи налаштовані жителі дедалі більше відчувають наслідки окупації.

За словами журналістки Лариси Волошиної, у Криму й досі залишається багато проукраїнськи налаштованих людей, зокрема кримських татар та українців. Водночас окупаційна влада дедалі більше спирається на колаборантів і російські силові структури, які посилюють тиск на місцеве населення на тлі проблем, що виникли після українських ударів по військових об'єктах і логістиці на півострові.