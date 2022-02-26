Російський військовий здався в полон, розплакався й просився додому
26 лютого 2022 , 15:07Читать новость на русском
Росія розпочала війну з Україною, однак бойовики не готові помирати. Вони здаються в полон та кажуть, що їхали "на навчання".
Про це свідчать відео із затриманими окупантами. Матеріали з'являються на фейсбук сторінці Сухопутних військ збройних сил України, а також телеграм-каналі "Реальная Война".
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Затриманий окупант, який представився старшим сержантом із Московської частини, військ зв'язку, розповів про наказ довести бензовози в Березівку (Охтирський район).
"Людей не хватає, відправляють військових по контракту", – сказав один з бойовиків.
Російські окупанти здаються в полон (18+):