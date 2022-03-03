У російській владі паніка, еліти вивозять рідних з країни, – ЗМІ
Джерело:"Українська правда"
Українські розвідники повідомляють, що більшість представників російської еліти наразі евакуйовують своїх рідних та близьких з Москви. Зокрема, до Грузії, Ізраїлю та Об'єднаних Арабських Еміратів.
За даними розвідників, у середовищі вищого політичного керівництва країни-агресорки продовжуються панічні настрої. Також серед них зростає рівень недовіри до Володимира Путіна.
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Представники еліти евакуйовують свої близьких, а також шукають місця переховування на випадок ядерної війни.
З розмови радника-посланника посольства Росії у США Люкманова Артура Рушановича з невстановленою особою, на ім'я Владислав Луценко, вірогідність ядерного конфлікту (не війни) присутня, однак невелика,
– мовиться у повідомленні.
За даними розвідників, при цьому, на думку Луценка, Путін уже програв у війні з Україною. Також висловлюється думка, що президент Росії "з'їхав з глузду, а його стан неадекватний".
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