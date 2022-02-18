Російський "воєнкор" інсценував обстріл на Донбасі, щоб звинуватити ЗСУ

На окупованих територіях почалися інсценування "обстрілів" з боку ЗСУ. Місцевим мешканцям намагаються нав'язати безглузду думку про те, що це українські військові посилили атаки, а не бойовики.

Один із таких фейків поширив кремлівський пропагандист Семен Пегов. Український блогер Олександр Коваленко (zloy_odessit) детально пояснив, чому в його "сюжеті" – ні краплі правди.

До теми Російська пропаганда заплуталась у фейках про обстріл дитсадка​

Фейк про обстріл у районі Донецька

Коваленко підкреслив, що на окупований Донбас зараз масово прибувають російські пропагандисти. Водночас окупанти активізували обстріли позицій ЗСУ та житлових кварталів на підконтрольній Україні території. Протягом доби 17 лютого ворог 60 разів порушив перемир'я. Постраждали 2 військових ЗСУ та 3 мирних жителів.

Держава-агресорка вдається до атак й намагається перекласти відповідальність за них на ЗСУ. Коваленко зазначив, що зранку 18 лютого Пегов опублікував відео з нібито обстрілами у районі Донецького аеропорту. Він посипав необґрунтованими звинуваченнями у бік українських військових.



Окупанти поширюють фейки про обстріл з боку ЗСУ / Скриншот

Далі пропагандист поспішив "на місце події". Там він цинічно описував руйнування від "обстрілу". Все, на що спромігся "воєнкор" – це показати хвостовик від міни. При цьому, він навіть не уточнив, якого вона була калібру.

Все це – інсценування окупантів

Коваленко наголосив, що "обстріл з боку ЗСУ" – це фейк, а сам вибух – ніщо інше, як інсценування. Про це свідчили, зокрема, опубліковані відео "атаки". Адже форма вибуху й звукова хвиля були не природними, наприклад, для розриву 120-міліметрової міни. Своїм репортажем Пегов лише підтвердив здогадки блогера.

Мені одразу ж кинувся в очі електричний стовп, нібито пошкоджений від попадання міни. І цим стовпом Пегов злив все інсценізацію,

– зауважив Коваленко.

Блогер проаналізував пошкодження, які видно на стовпі. Вони вказують на те, що вибух відбувався саме на ньому. Спочатку там розташували вибухівку, а згодом – привели її у дію. Це підтверджує розкид уламків від вибухової хвилі навколо стовпа.



Окупанти "спалилися" на інсценуванні / Скриншот

"Тобто сценарій був таким. Їде аж ніяк не простий донеччанин вулицею. В обумовленому місці на шляху проходження його авто підривають заздалегідь розміщений вибуховий пристрій на стовпі. Ось вам і сюжет про "підступні ЗСУ та обстріл Донецька", – написав він. Й наголосив, що фейки російських журналістів – настільки ж бездарні, як вони самі.

Бойовики поширюють фейки

В командуванні ООС попередили, що окупанти поширюють фейки про "обстріли" населених пунктів нібито Збройними силами України. "Це відверта брехня та провокація відповідальність за яку несе країна-окупант", – підкреслили там.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ наголосив, що українська армія не планує жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. "Наші дії мають винятково оборонний характер", – запевнив Валерій Залужний.

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