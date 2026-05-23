"Є конкретні проблеми": що не так з нібито вибухом ядерного "Іскандера" у Білорусі

У Білорусі з'явилися повідомлення про нібито вибух "Іскандера" під час спільних навчань з Росією. Історія швидко розійшлася мережею, бо йдеться про маневри на ядерну тематику, але реальна суть цієї події виявилася іншою.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу пояснив, що панікувати через "ядерний вибух" підстав немає. Водночас ця історія все одно показує кілька тривожних речей про стан російської зброї, підготовку військових і сам характер таких навчань.

Ядерного вибуху в Білорусі не було

Історія з нібито вибухом "Іскандера" швидко налякала людей через згадку про спільні ядерні навчання Росії та Білорусі. Водночас мова не йде про ядерний вибух у буквальному сенсі, тому підстав для паніки тут немає.

Нагадаємо! 19 – 21 травня 2026 року Росія проводила навчання "з підготовки та застосування ядерних сил в умовах загрози агресії". У російському міноборони заявили, що до них залучили понад 64 тисячі військових, більш ніж 7,8 тисячі одиниць техніки, понад 200 ракетних пускових установок, 140 літальних апаратів, 73 надводні кораблі та 13 підводних човнів.

Чаленко наголосив, що українські спецслужби й розвідка уважно стежать за ситуацією в Білорусі, зокрема за закритими районами, які задіяли в межах цих навчань. Довіри до заяв Мінська немає, але сама поява такого повідомлення радше вказує не на ядерний сценарій, а на можливі проблеми з організацією та безпекою під час роботи з такими боєприпасами.

Ядерного вибуху ніякого не було. Хай глядачі не лякаються, хай не біжать за дозиметром,

– пояснив Чаленко.

Він додав, що не схильний вважати це суто інформаційним вкидом, бо подібні інциденти у світі траплялися і раніше, хоча й не призводили до підриву.

Довідка: "Іскандер-М" – це балістична ракета з комплексу "Іскандер", яка летить значно швидше за крилатий "Іскандер-К" і лишає на реакцію лише кілька хвилин. Україна може збивати такі ракети переважно системами Patriot, а складність перехоплення зростає через високу швидкість, маневровість і балістичну траєкторію.

Інцидент з "Іскандером" вдарив по російському образу сили

Росія і Білорусь подають такі навчання як демонстрацію сили й готовності до ескалації. У Кремлі прямо говорять, що подібні маневри мають бути сигналом для інших держав, але історія з "Іскандером" спрацювала в інший бік.

Замість залякування вона показала, що навіть під час показових запусків у росіян і білорусів виникають серйозні збої.

Рівень підготовки на словах задирають, а по факту можуть бути дуже серйозні, конкретні проблеми і в організації, і в тому, що стосується правил поводження з настільки важливими боєприпасами,

– пояснив Чаленко.

Чаленко звернув увагу, що проблема тут не лише в одному епізоді, а в загальному рівні підготовки, дисципліни і стані самого озброєння.

Пєсков казав, що будь-яке навчання – це сигнал. А отже, вибухи "Іскандера" – це теж сигнал,

– зауважив Чаленко.

Він нагадав, що подібні історії вже траплялися і з іншими видами російської зброї. З російських літаків падали КАБи, не долітаючи до території України, а крилаті ракети втрачали траєкторію й вибухали там, де не мали.

То в якому стані ці боєголовки, в якому стані ці ракети? Ми вже неодноразово бачили, як із російських літаків КАБи падали, не долітаючи навіть до території України. Це якраз показує загалом рівень російського ОПК,

– наголосив він.

Чаленко підкреслив, що недооцінювати цю зброю не можна, бо вона все одно вбиває і руйнує українські міста. Але такі збої добре показують, що за гучними заявами про силу стоять цілком конкретні проблеми з якістю і безпекою.

Російський ядерний шантаж дав збій на очах у Європи

На цю історію звернув увагу й старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний. Він зазначив, що такі навчання Росія проводить не лише для внутрішньої аудиторії, а й для Європи, якій намагається показати силу, контроль і готовність до ескалації.

Якщо в них на цих навчаннях відбуваються такі казуси, то це багато що говорить європейським партнерам про якість ракетного озброєння нашого противника,

– зазначив Земляний.

Він вважає, що такий збій б'є не лише по російській обороноздатності, а й по всій показовій кампанії, яку Москва веде для західної аудиторії. Чим краще в Європі розумітимуть реальний стан російської військової машини, тим легше буде пояснювати потребу в глибшій підтримці України й новій архітектурі безпеки, яку зараз формує саме війна.

Що відомо про ядерні навчання Росії та Білорусі?

Росія заявила, що в межах навчань до Білорусі нібито доставили "спеціальні боєприпаси" для комплексів "Іскандер-М" і розмістили їх у польових пунктах зберігання. За цією версією, військові відпрацьовували отримання боєприпасів, спорядження ракет, приховане висування підрозділів і підготовку до умовних пусків.

Павло Нарожний наголосив, що головна небезпека ядерних "Іскандерів" у Білорусі полягає в мінімальному часі підльоту до цілей. За його словами, до Києва, Варшави чи Литви така ракета може долетіти за 2 – 3 хвилини, що різко підвищує ризики і для України, і для країн НАТО.