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      Російський пропагандист приїхав в Україну: прикордонники кажуть, що все законно – фото, відео

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      Російський пропагандист, ведучий телеканалу "Росія-1" та гендиректор російського телеканалу "Спас" Борис Корчевников приїхав до України. У соцмережах він похизувався прогулянками Києвом.

      Борис Корчевников у Києві опублікував відеозвернення із закликом допомогти відновити лікарню на території Києво-Печерської лаври.

      До теми: Італійці хочуть заборонити в'їзд російському пропагандисту: однією з причин є війна в Україні

      Колись тут бували ще наші царі. Потім, в радянські роки, пустка. Сьогодні ця будівля знову належить Києво-Печерській лаврі, і ми дуже хочемо, щоб тут знову була монастирська лікарня,
      – розповів пропагандист.

      Пропагандист також оприлюднив фото, як гуляє у Києві та зустрічається зі скандальним отцем Олександром Клименком – переможцем українського проекту "Голосу".

      Речниця СБУ України Гітлянська Олена заявила, що усіх пропагандистів не відслідкувати, адже їх тисячі.

      Водночас речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що Корчевников має право приїжджати до України. За його словами, прикордонники не володіють інформацією про осіб, які можуть становити загрозу нацбезпеці. Він додав, що такі дані надходять з інших правоохороних органів.

      Що відомо про пропагандиста Корчевникова?

      У 2014 році СБУ заборонила Корчевникову та іншим російським пропагандистам в'їзд в Україну. У відомстві уточнювали, що термін дії відповідної постанови встановлювався в залежності від прізвища журналіста, а саме від 3 до 5 років. Ймовірно, у Корчевникова вже закінчився термін заборони.

      Крім того, він раніше потрапив до бази сайту "Миротворець".

      Минулого року Корчевников став довіреною особою Путіна на виборах президента Росії-2018.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Російська пропаганда Фотоновини
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