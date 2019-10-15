Российский пропагандист приехал в Украину: пограничники говорят, что все законно – фото, видео

Российский пропагандист, ведущий телеканала "Россия-1" и гендиректор российского телеканала "Спас" Борис Корчевников приехал в Украину. В соцсетях он похвастался прогулками по Киеву.

Борис Корчевников в Киеве опубликовал видеообращение с призывом помочь восстановить больницу на территории Киево-Печерской лавры.

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Когда-то здесь бывали еще наши цари. Затем, в советские годы, пустота. Сегодня это здание вновь принадлежит Киево-Печерской лавре, и мы очень хотим, чтобы здесь вновь была монастырская больница,

– рассказал пропагандист.

Пропагандист также обнародовал фото, как гуляет в Киеве и встречается со скандальным отцом Александром Клименко – победителем украинского проекта "Голос".

Пресс-секретарь СБУ Украины Гитлянская Елена заявила, что всех пропагандистов не отследить, ведь их тысячи.

В то же время представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что Корчевников имеет право приезжать в Украину. По его словам, пограничники не владеют информацией о лицах, которые могут представлять угрозу нацбезопасности. Он добавил, что такие данные поступают из других правоохранительных органов.

Что известно о пропагандисте Корчевникове?

В 2014 году СБУ запретила Корчевникову и другим российским пропагандистам въезд в Украину. В ведомстве уточняли, что срок действия соответствующего постановления устанавливался в зависимости от фамилии журналиста, а именно от 3 до 5 лет. Вероятно, в Корчевникова уже истек срок запрета.

Кроме того, он ранее попал в базу сайта "Миротворец".

В прошлом году Корчевников стал доверенным лицом Путина на выборах президента России-2018.