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      Российский пропагандист приехал в Украину: пограничники говорят, что все законно – фото, видео

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      Российский пропагандист, ведущий телеканала "Россия-1" и гендиректор российского телеканала "Спас" Борис Корчевников приехал в Украину. В соцсетях он похвастался прогулками по Киеву.

      Борис Корчевников в Киеве опубликовал видеообращение с призывом помочь восстановить больницу на территории Киево-Печерской лавры.

      К теме: Итальянцы хотят запретить въезд российскому пропагандисту: одна из причин – война в Украине

      Когда-то здесь бывали еще наши цари. Затем, в советские годы, пустота. Сегодня это здание вновь принадлежит Киево-Печерской лавре, и мы очень хотим, чтобы здесь вновь была монастырская больница,
      – рассказал пропагандист.

      Пропагандист также обнародовал фото, как гуляет в Киеве и встречается со скандальным отцом Александром Клименко – победителем украинского проекта "Голос".

      Пресс-секретарь СБУ Украины Гитлянская Елена заявила, что всех пропагандистов не отследить, ведь их тысячи.

      В то же время представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что Корчевников имеет право приезжать в Украину. По его словам, пограничники не владеют информацией о лицах, которые могут представлять угрозу нацбезопасности. Он добавил, что такие данные поступают из других правоохранительных органов.

      Что известно о пропагандисте Корчевникове?

      В 2014 году СБУ запретила Корчевникову и другим российским пропагандистам въезд в Украину. В ведомстве уточняли, что срок действия соответствующего постановления устанавливался в зависимости от фамилии журналиста, а именно от 3 до 5 лет. Вероятно, в Корчевникова уже истек срок запрета.

      Кроме того, он ранее попал в базу сайта "Миротворец".

      В прошлом году Корчевников стал доверенным лицом Путина на выборах президента России-2018.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Фотоновости Российская пропаганда
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