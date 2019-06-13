Російсько-окупаційні війська намагаються дискредитувати ЗСУ за допомогою фейків

Минулої доби на Луганському напрямку ворог неодноразово вів вогонь зі 120-ти та 82-мм мінометів і різного піхотного озброєння по оборонних укріпленнях ЗСУ довкола Новолуганського, Новотошківського, Попасної, Новгородського, Зайцевого, Луганського, Південного.

Звертає на себе увагу той факт, що бойовики професійно обстрілюють позиції ЗСУ та житлові квартали, що властиво тільки кадровим військовим. Так, у Золотому-4 під час обстрілу бойовиками житлових кварталів снаряд залетів у вікно квартири будинку по вулиці Затишна.

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Показово, що днями, напередодні загострення ситуації на лінії зіткнення, безпілотник ОБСЄ поблизу окупованого селища Калинове (60 км на захід від Луганська) зафіксував бойову броньовану машину, п'ять бронетранспортерів і дві зенітні гармати. Відповідне повідомлення на основі інформації, що надійшла станом на 10 червня 2019 року було оприлюднено представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Свого часу "Права Справа" повідомляла, що обстріли позицій ЗСУ ведуться фактично з центру селища Калинове. При цьому бойовики використовують цивільне населення, як живий щит для прикриття своїх злочинних планів. У підвалах колишньої контори радгоспу "Росія", яка розташована в самому центрі села Калинове, бойовики обладнали склади з боєприпасами.

Крім того, обстріл позицій ЗСУ ведеться бойовиками з окупованого міста Первомайськ з території індустріально-педагогічного технікуму (колишнє ПТУ №31) за адресою: вул. Потьомкіна, 39. Обстріли ведуться під прикриттям місць масового скупчення цивільного населення, тим самим виключаючи відкриття відплатного вогню з боку ЗСУ.

17 травня 2019 року Юрій Мисягін у себе на Facebook повідомив,що в зоні відповідальності 54-ї механізованої бригади, невідома "третя сила", провівши швидку операцію, знищила і вивела з ладу 21 одиницю гусеничної і колісної техніки супротивника. Ключову роль відіграли дані розвідки щодо точного часу та місця ротації підрозділів противника поблизу Первомайська.

Противник був абсолютно розслаблений, вся колісна і гусенична військова техніка стояла практично скопом в одному місці. Саме у цей момент почалася бойова операція і прийшла небесна кара. Кара за все ті нещодавні обстріли мирних селищ і тилів. Невідома "третя сила" знищила, пошкодила і вивела з ладу: КАМАЗ; УРАЛ; МТЛБ 2 штуки; МТЛБ із ЗУ 2 штуки; автотранспорт ("Таблетки", УАЗи), 15 автомобілів,

– розповів волонтер.

На його думку, події, які відбувалися 17 травня увійдуть в історію війни на Донбасі.

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Примітно, що в російських і підконтрольних бойовикам так званої "ЛНР" ЗМІ відразу з'явилася інформація, що під час обстрілу ЗСУ окупованого Первомайська постраждали будівлі індустріально-педагогічного технікуму та дитячий садок №4. Варто зазначити, що інформація російських ЗМІ про ураження дитсадочку та жертви серед цивільного населення не відповідає дійсності.

Утім, це не перший випадок, коли російські окупанти намагаються звинуватити ЗСУ в обстрілі житлових кварталів окупованих міст.

23 травня 2018 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" оприлюднив інформацію, що бойовики так званої "ЛНР" розмістили важку бронетехніку у житлових кварталах окупованого смт. Донецький Луганської області і звідти вели вогонь по позиціях ЗСУ.

Примітно, що вже у червні 2018 року ватажок бойовиків "ЛНР" полковник СБУ Пасічник виступив із заявою, в якій звинуватив ЗСУ в обстрілі житлових кварталів селищ Донецьке і Голубівське. За словами Пасічника, вогонь вівся з боку селища міського типу Новотошківське цілеспрямовано по житлових кварталах з артсистем "Гіацинт" калібру 152 міліметра. "У результаті обстрілу пошкоджені житлові будинки та господарські будівлі", – йшлося у заяві Пасічника.



Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник

За інформацією української сторони, увечері 14 червня 2018 року саме з боку бойовиків вівся більш ніж чотиригодинний масований обстріл з гармат, танків і мінометів по позиціях ЗСУ поблизу Новотошківського і по житловому сектору цього селища в Луганській області.

Таким чином, попри надані російськими кураторами і бойовиками запевнення у дотриманні режиму тиші, останні свідомо ведуть обстріли позицій ЗСУ з житлових районів, наражаючи на небезпеку мирне населення, намагаючись таким чином звинуватити ЗСУ в порушенні правил ведення війни.

Нагадаю, під час брифінгу представник України у ТКГ Леонід Кучма заявив, що ЗСУ не повинні відповідати на провокаційні обстріли, якщо терористи відкриватимуть вогонь із боку цивільних об'єктів в ОРДЛО.

Політичному керівництву РФ та їх місцевим посіпакам вкрай потрібно зробити Україну державою-терористом, щоб вийти з Мінського формату і відтак позбутися економічних санкцій.

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