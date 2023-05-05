Російського агента позбавили ресурсу, – експерт про арештовані СБУ мільярди олігарха Новинського

Заарештувавши бізнес-імперію Новинського, СБУ позбавило проросійського олігарха ресурсної бази в Україні. Затримання таких осіб є своєрідною перемогою над "русским миром" в Україні.

Про це пише експерт Олександр Черненко. Що відомо про арешт, розповідаємо далі.

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"Арешти СБУ майна Новинського, Медведчука, Табачника та інших подібних діячів – це не тільки історія про поповнення казни мільярдами гривень. Мова йде про позбавлення московських агентів, які перебуваюсь за межами країни, важелів економічного впливу на державу. Наприклад, серед арештованого майна Новинського торговий порт в Очакові, який фактично знаходиться на лінії фронту і має стратегічне значення", – пише політолог.

На думку Черненка, арешт Службою спочатку 3,5 мільярди, а потім ще 10,5 мільярдів – це величезний удар навіть для олігарха рівня Новинського.

По суті йде мова про повний арешт бізнес-імперії близького до РПЦ олігарха. Новинський увійде в історію, як людина з чіткою датою появи в українській політиці і чіткою датою "олігархічної смерті". У травні 2012-го отримав громадянство України з рук Віктора Януковича. У травні 2023-го втратив бізнес-імперію в Україні після арешту СБУ,

– підкреслює експерт.

"Найголовніше, що друг РПЦ Новинський позбавлений ресурсної бази. І це ще одна перемога над "русским миром" в Україні", – резюмує Черненко.

Нагадаємо, 4 травня СБУ повідомила про черговий арешт майна проросійського олігарха Новинського. Тепер на суму у 10,5 мільярдів. Новинський був спонсором УПЦ (МП) та належав до найбільш проросійської частини цієї структури.