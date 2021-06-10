Російського блогера-мільйонника Хованського звинуватили у виправданні тероризму: деталі

Російського блогера Юрія Хованського звинуватили у спробі виправдати тероризм. Мовиться про пісню, присвячену трагічним подіям під час мюзиклу "Норд-Ост" у 2002 році. Тоді загинули десятки людей.
Запобіжний захід Хованському обиратиме Дзержинський райсуд міста Санкт-Петербург. Блогер вже визнав свою вину.
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Свого часу виконував пісню з виправданням тероризму. У цьому повністю розкаююсь, визнаю свою провину,
– заявив Хованський.
Деталі про затримання Хованського
- Юрій Хованський – російський блогер-мільйонник. На ютубі за ним стежать понад 4 мільйони підписників. У мережі Хованський має славу скандального блогера. У його "списку" є декілька конфліктів з іншими медійними персонами Росії. Окрім того, Хованський обіймає посаду помічника депутата Держдуми Василя Власова.
- Хованського затримали у Санкт-Петербурзі 8 червня. Силовики прийшли до блогера пізно ввечері та влаштували обшук у квартирі. Зокрема, у Хованського вилучили декілька комп'ютерів та пістолет.
- Блогер розповів, що йому соромно за свою пісню про трагедію під час "Норд-Ост". Хованський зізнався: він виконав її лише один раз під час стріму.
- За даними російських ЗМІ, під час виступу висловив захоплення рятувальною операцією під час теракту та заявив, що "загинуло багато російських дітей". Окрім того, блогер жартома звернувся до терористів.
Квартира Хованського після обшуку / Фото з соцмережі