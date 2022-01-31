Російського опозиціонера Гудкова не пустили до Грузії та депортували

Дмитро Гудков заявив, що його не пустили до Грузії. Водночас російського опозиціонера вирішили депортувати назад до Києва.

На своїй сторінці у фейсбуці опозиціонер повідомив, що летів з Києва у Тбілісі. За його словами, рішення про депортацію ухвалили "на державному рівні".

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Рішення політичне, – Гудков

"На державному рівні ухвалено рішення депортувати мене назад до Києва. Рішення політичне", – написав Дмитро Гудков.

Він зазначив, що приїхав за офіційним запрошенням – в Грузії у нього мали відбутись зустрічі з активістами та дипломатами. Він додав, що вже навіть заплатив за номер у готелі та за квитки з Грузії.

Пояснень (щодо депортації – 24 канал) немає, лише співчуваючі жести прикордонників. Всі розуміють, але… Ось і центр російської еміграції. Ось і м'яка сила наполовину з "русским миром",

– написав опозиціонер.

Що відомо про Дмитра Гудкова

Російський опозиціонер та громадський діяч Дмитро Гудков був членом партії "Справедлива Росія", проте з неї його виключили. У Держдумі Гудков не голосував за входження окупованого Криму "до складу Росії".

На виборах в 2016 році він балотувався в депутати Держдуми Росії VII скликання від партії "Яблуко" за одномандатним округом. Проте тоді необхідних голосів він не набрав.

Крім того, опозиціонер висловлювався проти збройної агресії Росії на Сході України, а також – щодо режиму Володимира Путіна.

На початку червня 2021 року ексдепутат Держдуми Дмитро Гудков повідомив, що виїхав з Росії. Зробити це йому довелося через кримінальне (по суті політичне) переслідування.

Текст публікації Дмитра Гудкова:

Летів з Києва до Тбілісі. На державному рівні ухвалено рішення депортувати мене назад до Києва. Рішення політичне. Усіх попередили про мій візит, я приїхав за офіційним запрошенням. Планувалися зустрічі з активістами та дипломатами. Пояснень немає, лише співчуваючі жести прикордонників. Всі розуміють, але…

Ось вам і центр російської еміграції. Ось вам і м'яка сила наполовину з "русским миром".

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