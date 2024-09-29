Сигнал для його колег, – військовий експерт про ліквідацію російського полковника Коломєйцева

ГУР повідомило, що в ніч на 27 вересня в Московській області було ліквідовано російського полковника Алєксєя Коломєйцева. Він готував операторів дронів та керував профільним центром.

Військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан в етері 24 Каналу розповів, що ГУР продовжує ланцюг зі знищення російських спроможностей. Ліквідація Коломєйцева – попередження його колегам, які причетні до обстрілів України.

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Про що свідчить ліквідація Коломєйцева

Військовий експерт зазначив, що Головне управління розвідки повністю володіє інформацією про північнокорейську та іранську зброю у Росії. Тому Україна неодноразово знищувала потужності із виробництва "Шахедів" та навіть іноземних інструкторів. Відбуваються логічні кроки зі знищення спроможностей росіян виготовляти та запускати БпЛА.

Звісно, що цього не достатньо. Окупанти продовжують нарощувати виробництво безпілотних літальних апаратів. Водночас такі ліквідації є дуже цінними – це насамперед офіцерський склад та кваліфіковані фахівці. Тих, хто знає, як правильно програмувати, виготовляти та здійснювати пуск, не так багато у Росії.

Старші офіцери, як-от ліквідований Алєксєй Коломєйцев, відповідають за систему та масовість налагодження безпілотників. Здавалося, що в Москві та Санкт-Петербурзі військові об'єкти надзвичайно захищені, але навіть туди українські спецслужби можуть дотягнутися.

Тому братися за будь-яку ділянку роботи, як виявилося, досить ризикована справа. Це сигнал для його колег: чим більше вони будуть причетними до варварських обстрілів, тим більше зростатимуть їхні шанси на ліквідацію. Те, що ви не зможете заховатися і ваші спецслужби не зможуть вас захистити – ось яскравий приклад,

– підкреслив Сергій Кузан.