З російського полону повернулися ще 103 українці

19 серпня пройшов черговий етап обміну військовополоненими. Ще 103 українські воїни повертаються додому з російського полону.

Про це повідомив президент Зеленський.

Кого звільнили з полону?

Цього разу звільнені захисники служили у ЗСУ, ДПСУ та НГУ.

Серед них є воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

Дякую всім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України й своєю сміливістю забезпечують можливість повертати українців та українок додому. Вдячний команді, яка щодня працює над звільненням наших людей. Пам'ятаємо про кожного й кожну, хто досі залишається в неволі. Робимо все можливе, щоб забрати всіх наших людей додому,

– написав він.

Як додали у Коордштабі, більшість зі звільнених мають поранення та тяжкі захворювання.

Наймолодший народився у 2000-му році, а вік найстаршого – 59 років.

Обмін полоненими / Фото зі сторінки президента та Коордштабу

Нагадаємо, що 13 серпня в Україну також повернули тіла 261 загиблого. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.