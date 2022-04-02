У російського посольства в Чехії нова адреса – вулиця Українських героїв
2 квітня 2022 , 15:53Читать новость на русском
Весь світ стежить за ситуацією в Україні, яка мужньо протистоїть російським військам. Безліч цивілізованих країн висловлюють свою підтримку нашій державі по-різному.
У російського посольства в Чехії нова адреса
Чехія теж не залишилася осторонь. Країна вирішила змінити адресу посольства Росії. Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України Євген Перебийніс.
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Ось така тепер офіційна адреса посольства мордору у Празі – Українських Героїв 36,
– підкреслив він.
Він також прикріпив знімок екрана з Google Maps. На ньому видно, що адреса російського посольства відтепер Українських Героїв 36.