У російського посольства в Чехії нова адреса – вулиця Українських героїв

Весь світ стежить за ситуацією в Україні, яка мужньо протистоїть російським військам. Безліч цивілізованих країн висловлюють свою підтримку нашій державі по-різному.

У російського посольства в Чехії нова адреса

Чехія теж не залишилася осторонь. Країна вирішила змінити адресу посольства Росії. Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України Євген Перебийніс.

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Ось така тепер офіційна адреса посольства мордору у Празі – Українських Героїв 36,

– підкреслив він.

Він також прикріпив знімок екрана з Google Maps. На ньому видно, що адреса російського посольства відтепер Українських Героїв 36.

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