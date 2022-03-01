Російськомовні трансляції про ситуацію в Україні 24 на 7: Федоров звернувся до ютюб-блогерів

Вже 6 день Росія нахабно атакує Україну. Втім, громадяни країни-агресорки отримують неправдиву інформацію щодо війни в Україні.

Щоб припинити поширення дезінформації, ютюб-блогерів просять вести цілодобові російськомовні трансляції про справжню ситуацію в Україні. З таким проханням звернувся міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Ютюб-блогерів просять вести російськомовні трансляції про ситуацію в Україні

Михайло Федоров попрохав всіх українських Youtube-блогерів вести трансляції 24 на 7, щоб жителі Росії дізналися справжню інформацію про ситуацію в Україні.

Об'єднуйтеся та запускайте 24/7 трансляцію російською мовою для громадян РФ,

– закликав Федоров.

Він додав, що ми зробимо все, щоб Україна була в ТОПі. До того ж у такий спосіб допоможемо з контентом.

Зауважимо, сьогодні, 1 березня, запустили автодозвони росіянам, де Володимир Зеленський розподає громадянам країни-агресорки правду про війну.

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