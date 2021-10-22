Російськомовний канал у Латвії відключили за рекламу оселедця як засобу проти COVID-19
Джерело:"Новая газета"
Російськомовний телевізійний канал "Перший Балтійський" більше не буде працювати в Латвії – у нього забрали ліцензію. І далеко не дарма.
Річ у тім, що канал показував у своєму ефірі сюжет про коронавірус, який "не є сильно заразним", і з яким можна боротися, соромно сказати, за допомогою оселедця.
До слова У Латвії ініціюють обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для тих, кому за 50
Російськомовний ЗМІ у Латвії пропонував їсти оселедець як засіб проти COVID-19
Національна рада з електронних ЗМІ Латвії анулювала ліцензію на мовлення російськомовного "Першого Балтійського каналу". Він ретранслює, власне, російський "Перший канал".
Рішення ухвалено тому, що впродовж року в роботі телеканалу виявили три серйозні порушення закону про електронні ЗМІ,
– наголосив латвійський регулятор.
І пояснив, які саме.
- Перше: трансляція програм, створених іншими ЗМІ.
- Друге: недотримання правила про щонайменше 51% ефірного часу для європейської продукції.
- І третє, наймоторошніше: канал поширював відомості, які загрожують здоров'ю людей.
Рішення регулятора ще можуть оскаржити в суді. Але постанова мовить, що канал має припинити мовлення з 26 жовтня.
Тим часом в Україні:
- Журналісти телеканалу "UA:Перший" заявили про тиск із боку Офісу Президента щодо вибору учасників деяких програм.
- Ситуація набула такого розголосу, що її прокоментував навіть Президент України Володимир Зеленський. Утім, не надто привітно: "Я тисну сьогодні вже на всіх".