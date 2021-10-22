Російськомовний канал у Латвії відключили за рекламу оселедця як засобу проти COVID-19

Російськомовний телевізійний канал "Перший Балтійський" більше не буде працювати в Латвії – у нього забрали ліцензію. І далеко не дарма.

Річ у тім, що канал показував у своєму ефірі сюжет про коронавірус, який "не є сильно заразним", і з яким можна боротися, соромно сказати, за допомогою оселедця.

До слова У Латвії ініціюють обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для тих, кому за 50

Російськомовний ЗМІ у Латвії пропонував їсти оселедець як засіб проти COVID-19

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії анулювала ліцензію на мовлення російськомовного "Першого Балтійського каналу". Він ретранслює, власне, російський "Перший канал".

Рішення ухвалено тому, що впродовж року в роботі телеканалу виявили три серйозні порушення закону про електронні ЗМІ,

– наголосив латвійський регулятор.

І пояснив, які саме.

Перше: трансляція програм, створених іншими ЗМІ.

Друге: недотримання правила про щонайменше 51% ефірного часу для європейської продукції.

І третє, наймоторошніше: канал поширював відомості, які загрожують здоров'ю людей.

в одній з програм "Перший балтійський канал" розповідав, що COVID-19 – "не дуже заразний". Ба більше, що запобігти захворюванню можна, якщо їсти оселедець.

Рішення регулятора ще можуть оскаржити в суді. Але постанова мовить, що канал має припинити мовлення з 26 жовтня.

Тим часом в Україні: