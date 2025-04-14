В російському Архангельську молодик спалив 4 авто силовиків: розвідка показала відео
- В Архангельську молодик підпалив 4 автівки силовиків як акт непокори путінському режиму. Пожежа сталася на території обласного управління внутрішніх справ.
- Розвідка зазначає, що такі акти непокори проти кремлівського режиму стають частішими, і дякує сміливцям, які борються з російським злом.
В Архангельську юнак підпалив відразу 4 автівки силовиків. Хлопець заявив, що це його демонстрація небажання примирення з режимом та своєрідний акт непокори.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.
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У Росії юнак спалив відразу 4 автівки силовиків
У суботу, 12 квітня, у російському Архангельську молодик підпалив відразу 4 автівки силовиків. Пожежа сталася на території обласного управління внутрішніх справ на вулиці Попова, 57.
У результаті дій юнака було знищено чотири відомчих фургони типу "ҐАЗєль". Хлопець заявив, що цей підпал є небажанням миритися з путінським режимом та актом непокори.
Підпал автівок російських силовиків: дивіться відео
Як додали у розвідці, згодом вогонь з автівок перекинувся і на будівлю регіонального МВС Росії.
Руйнівна пожежа – черговий акт непокори кремлівському режиму та його силовикам, які зокрема забезпечують примусову мобілізацію для ведення злочинної війни проти України,
– додали у розвідці.
У ГУР МО також зауважили, що людей, які усвідомлюють необхідність акцій прямої дії всередині держави-агресора, більшає. Відтак, розвідка скеровує їх на "шлях істинний, дієвий та помічний".
У розвідці також подякували сміливцям, які борються з російським злом та наголосили, що спротив путінському режиму триватиме.