У російському Брянську – вибухи й пожежа: "негаразди" спіткали нафтобазу та військову частину

У російському Брянську пролунали два вибухи у різних місцях, а згодом спалахнули пожежі. Пишуть, що "негаразди" спіткали їхню нафтобазу та військову частину.

Відповідну інформацію почали поширювати росіяни. Вони пишуть про два вибухи.

Зауважте Росіяни самі обстріляли Брянську область: СБУ перехопила розмову

У російському Брянську пролунали вибухи та спалахнули пожежі

Інформацію про "нещастя" росіян наразі поширили у телеграмах та опублікували відео. Згодом у пресслужбі уряду Брянської області повідомили, що зайнялися резервуари на нафтобазі в їхньому місті.

Росіяни опублікували кадри, як горить їхня нафтобаза: дивіться відео

"Жителі Брянська повідомляють про вибухи та пожежу в районі місцевої нафтобази... За словами мешканців, було чутно кілька вибухів, а потім почалася пожежа", – пишуть росЗМІ.

Дивіться, як горить російська нафтобаза та військова частина: відео

Інше росЗМІ написало, що дві потужні пожежі з вибухами відбувались о 03:12 за Києвом на околицях міста Брянська.

Горять резервуари з паливом у військовій частині на Московському проспекті та нафтопереробному заводі за адресою Снєжецький вал,

– написало росЗМІ з посиланням на очевидців.

До речі, насправді Кремль відомий своїми провокаціями, щоб мати вигаданий "привід" нападати на ту чи іншу країну. Зокрема у 1999 році перед другою чеченською війною ФСБ підривало багатоквартирні будинки в Росії. Польща взимку 2022 року припускала, що Кремль вдасться до аналогічних дій щодо України.

Бряськ розташований орієнтовно за 155 кілометрів від кордону України: дивіться карту

Що цьому передувало:

24 квітня росіяни почали нарощують інженерно-фортифікаційні споруди у Брянській області. Окупанти створювали фортифікаційні споруди за 3 кілометри від держкордону України;

буквально 15 квітня стало відомо, що вороги самі завдали атаки по селу Клімово у Брянській області. СБУ перехопила розмову, де вони розповідали: "Це наші х**ячать".

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