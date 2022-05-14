У російському Бєлгороді знову горить: цього разу зайнялось приміщення біля залізниці

У Росії останнім часом одні неприємності. Там постійно щось горить або вибухає.

Цього разу знову проблеми у місті Бєлгород, яке розташоване поблизу кордону з Україною. Там черговий раз виникла пожежа.

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Що знову горить у Бєлгороді

У російському місті стовп сірого диму видно біля залізниці. Очевидці кажуть, що палає порожня будівля біля вокзалу. При цьому на кадрах не помітно, щоб рятувальники поспішали гасити пожежу.

Для Росії останнім часом характерною є проблема того, що все горить, а гасити нікому. Адже всі свої служби путінський режим цинічно використовує у війні з Україною. Наприклад, там горіли нафтобази, інститут Міноборони, лісові пожежі. А ще люди постійно кажуть, що чують "хлопки", але їм нічого не пояснюють. Хоча біля того ж Бєлгорода так злякались, що навіть почали рити окопи.

Нова пожежа в Бєлгороді: дивіться відео

Росія палає

Пожежі та вибухи невідомо звідки й чому трапляються в Росії ледь не щодня. Через це у них там просто масова істерія. У місті Каменськ-Уральський Свердловської області 13 травня загорівся один із цехів міського трубного заводу. Відомо, що власником підприємства є російський підсанкційний бізнесмен Дмитро Пумпянський. За останніми даними, вогонь змогли тільки локалізувати.

Також у Росії масштабні лісові пожежі, які гасити немає кому. Але найчастіше "біда" трапляється саме з Бєлгородом та областю. От і ввечері 13 травня люди бідкалися, що знову було чути голосні звуки, які їм нагадали вибухи. Але російська влада не вважає за потрібне пояснювати населенню причини того, що саме відбувається. Росіянам страшно.

Мешканці Бєлгородської області спостерігали за великою пожежею та були шоковані вибухами й 11 травня. Як повідомляли вони, внаслідок так званих вибухів та "обстрілу" загинули дві людини. Росіяни бідкаються на "найважчу" ситуацію за час війни проти України. Ба більше, вони чомусь звинувачують в атаці саме нашу державу.

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