Ймовірно, "ефект лінзи": у Росії сталась масштабна пожежа на підприємстві

Близько 13:30 у російському місті Дзержинськ Нижньогородської області загорівся склад заводу з виготовлення пластмас. Пожежі вже надали 4 ранг складності.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Відомо, що площа загоряння наразі складає 4 тисячі квадратних метрів, передає 24 Канал.

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Над містом – стовп чорного диму

На складі, що спалахнув у Дзержинську, зберігається легкозаймиста рідина, пластмаси та смола. До слова, вони складно піддаються гасінню, а при горінні виділяють отруйні речовини.

У Дзержинську горить завод з вироблення пластмас: дивіться відео

Водночас у міністерстві надзвичайних ситуацій країни-агресорки заявили, що є загроза поширення вогню на сусідні житлові будинки.

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Вогонь охопив склад на Автозаводському шосе у Дзержинську. Там знаходиться науково-виробнича компанія "Астат", яка виготовляє смоли, клей та розчинники,

– пишуть рятувальники.

Станом на 16:00 повідомлень про загиблих та постраждалих немає. Наразі до гасіння пожежі залучили 60 рятувальників та 20 машин спецтехніки.

У Росії горить склад з горючими матеріалами / Фото росЗМІ, скриншоти

На світлинах з висоти пташиного польоту видно, що пожежа охопила всю територію підприємства. Крім того, на автошляхах утворились величезні затори.

Додамо, що наразі невідомо, що стало причиною пожежі. Однак український активіст Сергій Стерненко пожартував, що таке велике загоряння в Росії могло статись через ефект лінзи.

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