У російському Кримську на аеродромі згорів винищувач Су-30, а у Краснодарі знищили 3 локомотиви
В Росії знищено винищувач Су-30 і три залізничні локомотиви, які використовували у війні проти України.
Українські розвідники провели успішну операцію в Краснодарському краї Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.
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14 грудня у місті Кримськ Краснодарського краю на аеродромі сталася масштабна пожежа, внаслідок якої знищено російський винищувач Су-30,
– йдеться у повідомоленні.
Крім того, 13 грудня руйнівна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.
"Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України", – додали розвідники.
Важливо. 13 грудня, ЗСУ ліквідували майже 1040 окупантів. Також ЗСУ "приземлили" понад півсотні безпілотників. Крім того, з початку масштабного вторгнення РФ в Україну, ЗСУ збили 369 російських літаків.