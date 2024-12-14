У російському Кримську на аеродромі згорів винищувач Су-30, а у Краснодарі знищили 3 локомотиви

В Росії знищено винищувач Су-30 і три залізничні локомотиви, які використовували у війні проти України.

Українські розвідники провели успішну операцію в Краснодарському краї Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

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14 грудня у місті Кримськ Краснодарського краю на аеродромі сталася масштабна пожежа, внаслідок якої знищено російський винищувач Су-30,

– йдеться у повідомоленні.

Крім того, 13 грудня руйнівна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.

"Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України", – додали розвідники.

Важливо. 13 грудня, ЗСУ ліквідували майже 1040 окупантів. Також ЗСУ "приземлили" понад півсотні безпілотників. Крім того, з початку масштабного вторгнення РФ в Україну, ЗСУ збили 369 російських літаків.