У російському міноборони натякнули, що в разі перемоги наступною після України буде Молдова

Володимир Путін не планує зупинятися на захопленні України. Якщо агресору вдасться окупувати Південь нашої країни, він піде далі.

Від того, чи переможе Україна у війні, залежить не лише доля нашої держави. Виконувач обов'язки командувача військ центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв розповів про подальші плани Кремля.

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Так, зараз окупанти хочуть встановити повний контроль над Донбасом та Півднем України. Тоді вони зможуть забезпечити собі сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.

Це дозволить впливати на життєво важливі об'єкти української економіки,

– наголосив Міннекаєв.

Водночас він зазначив, що тоді російське військо отримає вихід у Придністров'я, де "також виявили факти утиску російськомовного населення".

Тобто наступною після України Росія піде "визволяти" Молдову. З танками, ракетами та своїми військовими, які катують мирних людей. Саме тому наша перемога у війні є важливою для всього світу.

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