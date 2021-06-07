Відчайдушна акція, – у російському МЗС істерично відреагували на форму збірної України з Кримом

У Росії ніяк не можуть змиритися з формою української збірної, яку представили напередодні Євро-2020. У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що зображення карти України з окупованим Росією Кримом на формі футболістів є "відчайдушною мистецькою акцією".

Відповідну заяву у мережі оприлюднила представниця МЗС Росії Марія Захарова. На її думку, зображення карти України з окупованим Кримом є "відчайдушною мистецькою акцією".

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Захаровій не вгодила форма українських футболістів

Представниця російського МЗС заявила, що прийом, який, на її думку, використовує Україна, не є новим.

Називається тромплей (trompe-l'œil) – спосіб зображення і сукупність технічних прийомів, що створюють ілюзію неможливого, або навпаки – уявлення доступного, відчутного, але насправді неіснуючого,

– заявила Захарова.

Вона додала, що у російській мові є простий аналог цього складного терміну – "обманка".

Також вона розкритикувала гасло "Слава Україні! Героям слава!". Захарова чомусь вважає, що воно – "калька з відомого німецького націонал-соціалістичного вітання".

Нагадаємо, його протягом 20 століття використовували борці за волю України.

Російському боксеру Валуєву форма теж не подобається

Видання "Чемпіонат" пише, що колишній чемпіон світу з боксу росіянин Микола Валуєв теж висловився щодо форми.

"Це спроба політизувати спорт, це некрасиво. Можна припустити, що у Криму проживають громадяни з російським паспортом, які будуть підтримувати збірну України", – зазначив він. Мовляв, "мріяти можна скільки завгодно, але Крим – територія Росії".

Нова форма збірної й розпад Росії

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко 6 червня заявив, що національна збірна України виступить на Євро-2020 у новій формі. На неї нанесені контур країни, а також напис: "Слава Україні".

На думку Павелка, обрис "єдиної та неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом надихатиме футболістів на нові перемоги".

Натомість це дуже розізлило Росію, особливо її політиків. Наприклад, депутат Дмитро Свіщєв вимагає в УЄФА заборонити форму. А почесний президент російського футбольного союзу Віталій Колосков заявив про начебто порушення регламенту.

Що відомо про Євро-2020 Чемпіонат Європи з футболу 2020 року пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року. Він повинен був відбутися в червні – липні 2020 року, але через пандемію COVID-19 в Європі змагання перенесли на рік. Попри перенесення, чемпіонат зберіг назву Євро-2020.

У те, що Крим російський, вірить тільки Росія і деякі її союзники. Натомість увесь цивілізований світ не визнає окупації півострова та заявляє, що він – український.