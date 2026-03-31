24 Канал Головні новини У Татарстані після потужного вибуху горить найбільший нафтохімічний завод Росії
31 березня, 13:50
У Татарстані після потужного вибуху горить найбільший нафтохімічний завод Росії

Софія Рожик

31 березня, просто посеред дня, у російському Нижньокамську, що у Татарстані, у районі нафтохімічної компанії помітили величезний стовп диму. Перед цим там пролунав потужний вибух.

Про це пише Exilenova+.

Дивіться також FPV-дрон вдарив по уряду Бєлгородщини: постраждав один із керівників 

Що відомо про вибух у Нижньокамську?

Повітряної тривоги у місті спочатку не було. Її оголосили лише о 13:54, тоді як перші вибухи були о 13:29.

Причина – атака БпЛА.

Мер міста Радмір Бєляєв підтвердив, що почалася пожежа сталася на підприємстві "Нижньокамськнафтохім". Йде локалізація вогню.

Повідомляється, що горить одна з установок.

Довідково. ПАО "Нижньокамськнафтохім" – це найбільший у Росії центр нафтохімічної промисловості. Місто розташоване за близько 1300 кілометрів від українського кордону.

 

 

 

 

 