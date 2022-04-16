У російському полоні перебувають близько 700 українських військових, – Верещук

Російські окупанти взяли в полон близько 700 військових та ще понад тисячу цивільних українців.

Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук. За її словами, серед цивільних у російському полоні понад 500 жінок, передає 24 канал.

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Обмінювати військових на цивільних не можна

Ми не будемо обмінювати військових на цивільних, адже це заборонено Женевською конвенцією, ми не будемо порушувати гуманітарне право. Ми вимагаємо відпустити наших цивільних людей без жодних умов,

– сказала Верещук.

Вона додала, що за кількістю військовополонених у нас приблизний паритет. Адже Україна теж захопила близько 700 російських окупантів.

Також Верещук розповіла, що вороги зовсім не дотримуються Женевської конвенції про поводження з полоненими. Тому головна мета українців у полоні – вижити.

Окрім цього, загарбники обмінюють людей вибірково, попри подані українською стороною списки. Тому вона закликає рідних, які чекають своїх членів сім'ї з полону, набратись терпіння.

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