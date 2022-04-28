Російському військовому журналісту заборонили в’їзд в Україну

Служба безпеки України у Вінницькій області повідомила, що російському журналісту, який розповсюджує фейки про війну, заборонили в’їзд на територію України.

Спецслужби з’ясували, що один з російських військових журналістів, 43-річний кореспондент пропагандистського видання "Известия" бере активну участь в антиукраїнських заходах.

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Зокрема, він із 2014 року розповсюджує в інформаційному просторі фейкові матеріали АТО та ООС на Сході України.

З початку повномасштабної військової агресії Росії проти України, цей російський журналіст готує відеорепортажі із районів ведення активних бойових дій. Їх основним наративом є звинувачення ЗСУ у військових злочинах,

– заявили в СБУ.

Правоохоронці додали, що матеріали цього журналіста дискредитують представників органів української влади та армії в умовах війни. Тому йому заборонили в'їзд на територію нашої держави.



Російського журналіста більше не пустять на територію України / Фото СБУ

До слова, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи. Російські пропагандисти вже через лічені хвилини почали розповідати "що і куди прилетіло". Проте росЗМІ розказують, мовляв, помітили уламки ракети "Точка-У", яку начебто запустили ЗСУ. Говорять про серйозні пошкодження.

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