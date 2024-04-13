Біля обласної адміністрації в російському Володимирі лунала "бавовна": горіло авто чиновниці

У Володимирі невідомий чоловік кинув коктейль Молотова в будівлю обласної адміністрації. Російська влада стверджує, що його нібито спровокували "українські шахраї".

У російському Володимирі невідомий чоловік кинув коктейль Молотова в будівлю обласної адміністрації. Відео з місця подій публікують місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про інцидент

Під вечір декілька вибухів прогриміли біля будівлі обласної адміністрації у Володимирі. На місце одразу почали з'їжджатися пожежники.

Виявилося, що невідомий чоловік кинув кілька коктейлів Молотова у будівлю.

Момент вибуху: дивіться відео

За попередніми даними ЗМІ, пляшка із запалювальною сумішшю вдарилася об вікно будівлі, але не розбила його, а впала на землю. Після цього чоловік кинув ще один коктейль Молотова у припаркований поряд із будинком адміністрації автомобіль Hyundai Creta.

Машина спалахнула, однак її загасили пожежники.

В автівці вилетіло бокове скло, постраждав бампер. Попередньо, транспортний засіб належить начальниці управління профілактики корупційних правопорушень Інні Дировій.



Пожежники гасять авто / Фото РосЗМІ

За попередніми даними, ніхто не постраждав, а будівля не зазнала значних пошкоджень.

Палія затримали: Кремль вже шукає "український слід"

Після підпаду чоловік намагався втекти, але його таки затримали. Згодом в Росії традиційно заговорили про "український слід".

Так, місцева влада заявила, що палій будівлі уряду Володимирської області "перебував під впливом шахраїв, ймовірно, з України".

Мовляв, шахраї "провокують людей брати кредити", а потім обіцяють списати їх за підпал адмінбудівлі.