У російської пропагандистки істерика після інтерв'ю Малюка, – експерт

СБУ перемагає росіян у війні спецслужб. Вся "бавовна" палає або на російській, або на тимчасово окупованій території.

Про це пише політолог Тарас Загородній. Зокрема, експерт розповів, як російські пропагандисти відреагували на інтерв'ю голови СБУ Василя Малюка.

Дивіться також Кремль використовує людей з "ватною підсвідомістю": Малюк розповів, як СБУ виявляє "щурів"

"Після великого інтерв'ю голови СБУ "розірвало" російську пропагандистку Скабєєву. А що ж сталось? Голова СБУ натякнув, а фактично підтвердив, що за вибухом Кримського мосту стоїть його Служба. І за жовтневою атакою морських дронів на кораблі Росії у Севастопольській бухті теж. Скабєєва, очевидно, погано слідкувала за новинами, адже колеги вже писали, що 90% успішної "бавовни" у Росії та на окупованих територіях – справа рук Служби", – вважає Загородній.

На думку політолога, інтерв'ю Малюка демонструє той масив роботи, який Служба здійснює як в тилу, так і за лінією фронту.

Тільки одна цифра: СБУ за рік викрила понад 300 російських агентів. Деякі з них вже отримали 15 років тюрми за державну зраду. А декого вдалося "перешнурувати" – їх використовують для дезінформації ворога,

– підкреслює експерт.

"Але в першу чергу з розмови очевидно, що наші перемагають росіян у війні спецслужб. Адже вся "бавовна" від спецслужб палає або на російській, або на тимчасово окупованій території. Росіяни в цій контррозвідувальній грі зазнали повної поразки. І саме цей факт викликає істерику в пропагандистів", – резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк дав велике інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову, в якому вперше було оприлюднено деталі унікальних операцій та названі імена героїв, які їх проводили.