Російську гадину треба розчавити, інакше у вир війни затягне не тільки Україну

Подивився українську дискусію у Давосі. Україна зараз – головна світова тема, і це вже само по собі показово.

Україна – тема №1

Усі спроби російських фашистів довести, що українська держава вигадана і несправжня, дали зворотний ефект – у світі почалася справжня україноманія. Тепер усі тільки й розмовляють про Україну.

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Один із найпопулярніших та найавторитетніших у світі журналістів та експертів Фарід Захарія каже, що "дух України пронизує весь Давос, і увага світу фокусується на Україні". Тімоті Снайдер взагалі частину виступу говорив українською.

Чим більше Москва намагається знищити Україну, тим міцніше Україна утверджується в світі. Але дегенерати в Кремлі просто не здатні цього зрозуміти і продовжують хитати цей маятник.

Війна, не обмежена кордонами

Звичайно, багато говорили про продовольчу кризу, яку спровокувала розпочата Росією війна.

Шефредактор The Economist Занні Беддос тут висловився найточніше: "Україна годує 400 мільйонів людей у ​​світі. Це важливий фактор, щоб світ почав думати, що робити далі й для країн, які не є членами НАТО. Це буде глузування зі світової спільноти, якщо світ не зможе деблокувати порти, не зможе вирішити цю ситуацію".

Можна лише підписатися під кожним словом. На цю тему говорив і Кулеба: "Якщо НАТО не закрило небо у найтрагічніші моменти війни, то є великі сумніви, що світ відкриє Чорне море".

Нарешті світ починає розуміти, що вторгнення Росії в Україну – це не просто проблема українців, як багатьом хотілося б думати від самого початку. Це тепер проблема всього світу. Тому що Росія провокує голод цілком свідомо і робить це для того, щоб розгойдувати та шантажувати Захід потоками біженців.

Нездатність Заходу захистити Україну призведе до того, що він сам отримає величезні проблеми та зіштовхнеться із сильною кризою. Тож російську гадину треба розчавити – іншого виходу немає. Добре, що про це зараз починають говорити відверто.

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Коли відчиняться двері ЄС

Були й позитивні сигнали щодо членства у ЄС. Голова Європейського парламенту Роберта Мецола підтримала вступ України до Євросоюзу:

Україна має і може бути країною-кандидатом у члени ЄС. Для європейського парламенту будь-яка країна, яка поділяє та бореться за цінності, на яких стоїть Європа, може бути прийнята до Євросоюзу. Навіщо ходити по колу десятки років? Це просто питання політичної волі.

Тут нема чого додати. Усі б це розуміли.

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