Росія перекинула на Південь України морську піхоту: що раптом задумав ворог
- Росія перекинула на південь України морську піхоту для участі у штурмових діях, зокрема на Гуляйпільському напрямку.
- Окупанти також перекидають ще 2 угруповання морської піхоти, які після відновлення та поповнення можуть бути залучені до штурмів у квітні.
Зокрема, її помітили нещодавно на Гуляйпільському напрямку. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері телемарафону 14 березня.
Дивіться також Росіяни всіляко це приховують, – Андрющенко сказав, з якою проблемою не здатен впоратися ворог
Навіщо ворог перекидає морську піхоту на Південь?
Волошин розповів, що йдеться про 40 бригаду Тихоокеанського флоту.
Вона раніше уже брала участь у штурмових діях біля населених пунктів Варварівка та Прилуки.
"Намагались атакувати наші позиції, проте – невдало", – зазначив Волошин.
Він також повідомив, що окупанти перекидають на південний напрямок ще 2 угруповання морської піхоти. Вони після відновлення та поповнення, можливо, будуть залучені до штурмів вже у квітні.
Їх перекинуть на територію тимчасово окупованої Донецької області. Там вони пройдуть бойове злагодження, відновлення, поповнення втрат та, ймовірно, будуть залучені до проведення штурмових дій у нас на півдні. Це може бути й Гуляйпільський напрямок, і Олександрівський напрямок, і навіть Оріхівський напрямок… Говорити, де вони, та як – це плани російського генерального штабу,
– зазначив речник.
Він також додав, що на Гуляйпільському напрямку ситуація непроста. Там кожного дня буває до 30 боєзіткнень. Росія атакує на декількох ділянках, але найактивніше – біля населених пунктів Залізничне, Мирне, Чарівне тощо.
Яка ситуація на фронті?
Наразі у Куп'янську є невелике російське угрупування із 20 окупантів, яке ізольоване та не може отримати підкріплення. Про це 24 Каналу розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, додавши, що на цьому напрямку росіянам вже нічого не допоможе.
А керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив 24 Каналу, що на Гуляйпільському напрямку росіяни масово завозять незвичні бетонні укриття. Це може бути сигналом про підготовку до активізації наступальних дій.
Також військові відзначають, що почастішали нічні атаки дронів на Слов'янському напрямку. Схоже, там Росія теж готується до наступу.