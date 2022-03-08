Російську нафту хочуть заборонити: у Конгрес США внесли законопроєкт

До Палати представників Конгресу США внесли на розгляд двопартійний законопроєкт. У ньому мовиться про заборону імпорту російської нафти, нафтопродуктів, скрапленого газу та вугілля.

Документ внесли у понеділок, 7 березня. Його створив член парламенту Джош Готтхаймер від штату Нью-Джерсі.

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Однак Готтхаймер – не один. Закон зібрав 45 співавторів:

33 демократів;

12 республіканців.

"Вдарити Путіна там, де боляче"

Готтхаймер розповів, що американці телефонують до його офісу з проханням "вдарити Путіна там, де боляче". Люди розуміють, як це важливо.

Спікерка Ненсі Пелосі підтримує заборону імпорт російської нафти в США, посилюючи тиск на президента Байдена. Парламентарі вимагають, аби він вжив заходів щодо цього питання.

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