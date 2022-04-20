Російську піхоту в Україні перебили, у бій пішли лівійці

У Росії закінчується піхота, у бій посилають навіть лівійців. 18 квітня у Попасній українські воїни знищили чергову штурмову групу ЗС РФ.

Я, до речі, був у Попасній під час цих подій. Яким же було здивування наших бійців, коли вони побачили східні обличчя, а також лівійську валюту та телефони.

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ПВК "Вагнер"

Вочевидь це бійці російської приватної військової компанії "Вагнер", завербовані в Лівії. Спочатку в лобові атаки росіяни гнали мобілізованих з Донбасу, потім пішли регулярні війська, а тепер коли їх перебили, пішли в бій лівійці.

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До речі, цікаво, що на відміну від мобілізованих на Донбасі російське командування лівійцям добре платило – подивіться, у них відмінне екіпірування, бронежилети, взуття Lowa, каски, оптика, тепловізори, все це мобілізованим росіяни не видають.

Найманці ліквідовані

У найманців знайшли гроші / Фото Анатолій Штефан Штірліц

Групу з 10 "вагнерівців" знищено повністю.

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