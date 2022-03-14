Російську військову техніку почали маркувати для вторгнення ще до звернення Путіна

Російські військову техніку для вторгнення в Україну почали маркувати нацистським символом Z ще до звернення Володимира Путіна вранці 24-го лютого. Саме тоді Росія вторглася в Україну під приводом "спеціальної операції".

Маркування проводили 23 лютого

Російський полонений Микола Польщиков під час брифінгу розповів, як розгорталися події в Росії напередодні війни проти України. Строковик заявив, що був на навчаннях у Курській та Бєлгородській областях, повідомляє 24 канал.

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"Під кінець навчань у мене в голові та в моїх товаришів склалися деякі факти того, що щось не так відбувається. Мій командир роти капітан Тютюников… Я помічав у його спілкуванні з оточенням, що він говорив "поїдемо на Харків", – сказав полонений.

Росіянин Польщиков зазначив, що маркування окупаційної бойової техніки відбулося 23 лютого. Тоді, як стверджує полонений, він поцікавився в офіцера, для чого маркування техніки.

Йому відповіли, що триває підготовка техніки до бойових дій. Військовий зазначив, що він та інші солдати не вірили, адже строковиків не кидають на війну. Як виявилося, російських військових обманули.

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