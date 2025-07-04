Росію у ніч на 4 липня атакували дрони, схожі "Шахеди"

У ніч на 4 липня по "Азовському оптико-механічному заводу" у Ростовській області вдарили дрони. У мережі показали кадри із рухом цих безпілотників.

Зауважується, що вони схожі на іранські "Шахеди". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Defence Blog.

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Які БпЛА могли атакувати завод у Ростовській області

Видання зазначає, що Україна нібито вдарила по Ростовській області новим типом ударного безпілотника.

Там проаналізували кадри атаки і дійшли висновку, що дрони дуже схожі на "Шахеди".

Місцеві жителі зняли момент зіткнення, зафіксувавши силует нового типу українського безпілотника далекого радіусу дії. Дистанційно керований літальний апарат має змішану конструкцію дельтаподібного крила, подібну до іранської серії Shahed,

– пише видання.

Водночас зауважується, що хвостовий стабілізатор зафіксованих дронів більше схожий на ізраїльський баражуючий боєприпас IAI Harop ("Гарпія").

Аналітики припускають, що Україна могла створити гібридну конструкцію БпЛА на основі "Шахеда".

БпЛА, які атакували Росію 4 липня: дивіться відео

Однак, є ще один варіант – Росію могли атакувати "трофейні" "Шахеди".

Під час російських атак на Україну багато ворожих БпЛА придушуються РЕБ. Цілком ймовірно, що деякі із них ремонтують, перепрограмовують і потім атакують ними Росію.